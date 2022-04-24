"Спартак" кратко оценил судейство Мешкова в матче с "Ростовом"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" подвергла критике судейство Виталия Мешкова в матче 26

-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:3).

"Уступаем в Ростове... Игрок матча – Виталий Мешков", - говорится в официальном телеграм-канале "красно-белым".

В этой встрече Мешков назначил два пенальти в ворота "Спартака", а также не засчитал гол защитника московского клуба Самуэля Жиго.

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