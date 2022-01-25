"Спартак" купил нападающего "Сатурна"

Фото сайт "Спартака"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Сатурна" Артура Максимчука.

Сумма трансфера составила 23 тысячи евро. 20-летний футболист подписал с "красно-белыми" контракт до мая 2025 года.

Максимчук является воспитанником "Рубина", за "Сатурн" он сыграл 38 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

В активе нападающего есть 3 игры в составе юношеской сборной России U18.

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