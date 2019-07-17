"Спартак" купит Мирзова за 4 миллиона евро

Теги спартак москвакраснодарростоврезиуан мирзоволег кононовтрансферы

"Спартак" купит Мирзова за 4 миллиона евро

Полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов продолжит карьеру в "Спартаке", сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" договорились о трансфере 26-летнего футболиста за 4 миллиона евро. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

На покупке хавбека лично настаивал главный тренер "Спартака" Олег Кононов, который хорошо знаком с ним по совместной работе в тульском "Арсенале".

В гонке за Мирзовым столичный клуб сумел опередить "Краснодар".

Ожидается, что уроженец Кабардино-Балкарии заключит со "Спартаком" контракт до 2022 года.

Не пропустите: ПСВ назвал "Спартаку" стоимость Перейро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" намерен отказаться от покупки Погба: названа причина

"Реал" намерен отказаться от покупки Погба: названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Крылья Советов Крылья Советов 1 3
2 Урал Урал 1 3
3 Ростов Ростов 1 3
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 1 3
5 Ахмат Ахмат 1 3
6 Спартак Москва Спартак Москва 1 3
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 1 1
8 Динамо Москва Динамо Москва 1 1
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 1 1
10 Рубин Рубин 1 1
11 Уфа Уфа 1 0
12 Оренбург Оренбург 1 0
13 Тамбов Тамбов 1 0
14 Краснодар Краснодар 1 0
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 1 0
16 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов