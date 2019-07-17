"Спартак" купит Мирзова за 4 миллиона евро

Полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов продолжит карьеру в "Спартаке", сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" договорились о трансфере 26-летнего футболиста за 4 миллиона евро. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

На покупке хавбека лично настаивал главный тренер "Спартака" Олег Кононов, который хорошо знаком с ним по совместной работе в тульском "Арсенале".

В гонке за Мирзовым столичный клуб сумел опередить "Краснодар".

Ожидается, что уроженец Кабардино-Балкарии заключит со "Спартаком" контракт до 2022 года.

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