"Спартак" легко переигрывает "Крылья Советов" и выходит в полуфинал Кубка России
На разогреве у горячего миланского дерби и двух статусных противостояний в плей-офф Лиги Чемпионов выступил перенесенный матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и московским "Спартаком". Команды должны были сыграть еще 28 февраля, но тогда в последний момент было принято решение перенести матч из-за сильного мороза. С тех пор подопечные Массимо Карреры провели четыре матча в РФПЛ, в которых одержали три победы и сыграли вничью с лидером чемпионата "Локомотивом". Самарцы же отыграли в пяти встречах ФНЛ, одержав викторию в четырех и лишь однажды потеряв очки. В общем, с точки зрения игровых кондиций обоим командам этот перенос пошел на пользу.
Несмотря на большую разницу в классе, со стороны "спартаковцев" никакой недооценки соперника и быть не могло. Во-первых, потому что еще свежа в памяти игра прошлого сезона, когда волжане на родном стадионе "Металлург" просто уничтожили будущего чемпиона со счетом 4:0. Во-вторых, подопечные Андрея Тихонова уже по ходу текущего розыгрыша Кубка России выбили столичный "Локомотив" и казанский "Рубин". В отличие от "красно-белых", которые встречались исключительно с представителя низших дивизионов.
Поединок начался в среднем темпе. Гости сразу же завладели территориальным преимуществом и постепенно взялись вскрывать насыщенную оборону "Крыльев". По-настоящему первый опасный момент у хозяйских ворот возник на 11-й минуте, когда Луис Адриано вывел Промеса на свидание с голкипером, но в ближнем бою Конюхов переиграл нидерландца. С течением времени гол назревал и непременно состоялся ближе к экватору первого тайма. Фернандо исполнил великолепный пас в штрафную на Зе Луиша, который первым касанием мяч обработал, а вторым – положил его аккурат под дальнюю штангу.
Во второй половине первого тайма самарцы стали играть чуть посмелее, а уже на 31- минуте были близки к тому, чтобы сравнять счет: Соболев с убойной позиции уже наверняка пробивал после прострела Алиева, но мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной.
С началом второго тайма "Спартак" продолжил контролировать ход поединка, будучи абсолютно уверенными в положительном для себя исходе. Интрига была убита на 71-й минуте, когда постарался Квинси Промес. "Десятка" москвичей в очередной раз продемонстрировал великолепное индивидуальное мастерство, качнув защитника и плотно пробив точно в ближний угол – 0:2. Матч был бы неполным, если бы в строку к фамилии игрокам отличившимся голом, не был дописан и Луис Адриано, который спустя шесть минут сделал счет разгромным. И все надо отдать должное ребятам Тихонова, которые боролись до конца и уже в компенсированное время сподобились на гол престижа усилиями Соболева.
Таким образом, "Спартак" достаточно легко разбирается с "Крыльями Советов" и выходит в полуфинал Кубка России, где встретится с "Тосно".
"Крылья Советов" – "Спартак" – 1:3
Голы: Зе Луиш, 20 – 0:1, Промес, 71 – 0:2, Л. Адриано, 77 – 0:3, Соболев, 90+2 – 1:3
"Крылья Советов": Конюхов, Таранов (Зотов, 75), Ятченко, Бурлак, Надсон, Кленкин, Чочиев (Башкиров, 82), Ланин, Соболев, Алиев, Корниленко (Мияйлович, 80)
"Спартак": Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Зобнин (Самедов, 78), Промес (Ханни, 89), Зе Луиш, Л. Адриано (Пашалич, 80)
Богдан Архипенко
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