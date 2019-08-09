"Спартак" летом 2020 года сменит тренера

Следующим летом у московского "Спартака" появится новый главный тренер, сообщают российские СМИ.

Ожидается, что Олега Кононова у руля "красно-белых" сменит наставник сборной России Станислав Черчесов.

Владелец столичного клуба Леонид Федун хотел пригласить 55-летнего специалиста раньше, но ему запретили это делать на уровне правительства РФ.

В 2020 году контракт Черчесова с РФС истечёт, после чего он сможет возглавить "Спартак".

При этом Кононова не будут увольнять до конца сезона, поскольку он успешно принимает на себя удар со стороны СМИ и болельщиков. Федун это очень ценит.

Напомним, что "народная команда" неудачно стартовала в РПЛ и по итогам четырёх туров занимает только 11-е место.

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