"Спартак" летом хотел подписать Дзаппакосту, Бруно Переса и Диего Косту

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"Спартак" летом хотел подписать Дзаппакосту, Бруно Переса и Диего Косту

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, какие трансферы прошлым летом пытался провернуть московский "Спартак".

По его словам, "красно-белые" хотели купить тогда ещё защитника "Торино" Давиде Дзаппакосту, ныне выступающего за "Челси", однако пожалели за него 12-15 миллионов евро. Также столичный клуб отказался платить 16 миллионов евро за бека "Ромы" Бруно Переса.

Однако самой громкой сделкой могла стать аренда тогда ещё форварда "Челси" Диего Косты, впрочем, сам футболист не хотел рассматривать другие варианты, кроме "Атлетико".

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