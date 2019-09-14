"Спартак" летом отказался продавать Максименко, Жиго и Бакаева
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, с какими игроками московский клуб отказался расставаться прошлым летом.
"Был большой спрос на Максименко, на Зелимхана Бакаева. Были запросы из Чехии на нашу молодёжь, был запрос на Жиго. Но он для нас бесценен. Он один из лидеров команды", - сказал Цорн.
Напомним, что во время летнего трансферного окна "красно-белые" серьёзно обновили состав. Они купили 6 футболистов на 42 миллиона евро. Параллельно клуб отпустил 7 игроков, заработав 28 миллионов.
Не пропустите: Цорн рассказал, хочет ли "Спартак" вернуть Дзюбу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" хочет продлить контракт с сыном Мальдини
-
Цорн назвал цель нового состава "Спартака"
-
Дзюба высказался о скандале с сибирским школьником с причёской в стиле Ибрагимовича
-
Чернов смог на тренировке повторить сэйв спиной, как в матче с "Локомотивом"
-
Павлюченко дал совет Денису Черышеву
-
"Арсенал" теряет Ляказетта
-
В "Спартаке" прокомментировали несостоявшийся переход вратаря "Локомотива" Гильерме
-
Зидан ответил Бэйлу на заявление о "козле отпущения"
-
Стала известна предполагаемая причина невыхода Протасовицкого из колонии по УДО
-
"Атлетик" провёл 200-ю нулевую ничью в Примере. Это второй результат в истории
-
Де Хеа окончательно согласовал с "Манчестер Юнайтед" условия нового контракта
-
Ребич прокомментировал свой переход в "Милан"
-
"Спартак" летом отказался продавать Максименко, Жиго и Бакаева
-
Фалькао принёс победу "Галатасараю" в дебютном матче
-
Главные новости дня: 13 сентября
-
"Мальорка" - "Атлетик" - 0:0 (видеообзор матча)
-
Ковач рассказал, чего ждет от матча с "Лейпцигом"
-
Сарри рассказал, как чувствовал себя во время пневмонии
-
Издание FourFourTwo отреагировало на эпизод в матче 9-го тура РПЛ
-
Иванович прокомментировал победу над тульским "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4