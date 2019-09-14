"Спартак" летом отказался продавать Максименко, Жиго и Бакаева

Теги спартак москватомас цорнтрансферыалександр максименкосамюэль жигозелимхан бакаев

"Спартак" летом отказался продавать Максименко, Жиго и Бакаева

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, с какими игроками московский клуб отказался расставаться прошлым летом.

"Был большой спрос на Максименко, на Зелимхана Бакаева. Были запросы из Чехии на нашу молодёжь, был запрос на Жиго. Но он для нас бесценен. Он один из лидеров команды", - сказал Цорн.

Напомним, что во время летнего трансферного окна "красно-белые" серьёзно обновили состав. Они купили 6 футболистов на 42 миллиона евро. Параллельно клуб отпустил 7 игроков, заработав 28 миллионов.

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