"Спартак", "Локомотив" и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова

Московские клубы "Спартак" и "Локомотив" выразили соболезнования в связи со смертью легендарного комментатора Юрия Розанова, скончавшегося сегодня, 3 марта, в возрасте 59 лет.

"Сегодня ушел из жизни известный спортивный комментатор Юрий Альбертович Розанов. Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким", — говорится в заявлении "Локомотива".

"Ушел из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне. Искренне соболезнуем семье Юрия Альбертовича, коллегам и благодарным слушателям, среди которых, конечно, были и мы сами", - гласит публикация "Спартака".

Также соболезнования выразила пресс-служба сборной России: "На 60-м году жизни умер великий комментатор Юрий Розанов. Соболезнуем семье и близким Юрия Альбертовича".

Умер комментатор Юрий Розанов. | http://soccernews.ru