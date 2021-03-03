"Спартак", "Локомотив" и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова
Московские клубы "Спартак" и "Локомотив" выразили соболезнования в связи со смертью легендарного комментатора Юрия Розанова, скончавшегося сегодня, 3 марта, в возрасте 59 лет.
"Сегодня ушел из жизни известный спортивный комментатор Юрий Альбертович Розанов. Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким", — говорится в заявлении "Локомотива".
"Ушел из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне. Искренне соболезнуем семье Юрия Альбертовича, коллегам и благодарным слушателям, среди которых, конечно, были и мы сами", - гласит публикация "Спартака".
Также соболезнования выразила пресс-служба сборной России: "На 60-м году жизни умер великий комментатор Юрий Розанов. Соболезнуем семье и близким Юрия Альбертовича".
Умер комментатор Юрий Розанов. | http://soccernews.ru
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