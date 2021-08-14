"Спартак" минимально обыграл "Урал"
Фото: твиттер "Спартака"
В рамках 4-го тура РПЛ "Спартак" одержал победу над "Уралом".
"Спартак" - "Урал" 1:0
Гол: Зобнин, 27 - 1:0
"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Игнатов, 69), Ломовицкий (Мирзов, 79), Зобнин, Крал (Хендрикс, 69), Понсе, Ларссон.
"Урал": Годзюр, Кулаков, Рыков, Герасимов, Адамов, Бикфалви, Подберезкин (Железнов, 56), Мишкич, Аугустыняк (Йовичич, 75), Егорычев, Панюков (Агеев, 65).
"Нижний Новгород" - "Уфа" 1:2
Голы: Агаларов, 48 - 0:1, Кечкеш, 57 - 1:1, Иванов (пен), 65 - 1:2
"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Гоцук (Сапета, 73), Кечкеш, Масоэро, Пенчиков (Ткачук, 46), Каккоев, Калинский, Горбунов (Галаджан, 46; Берковский, 78), Баляй, Сулейманов.
"Уфа": Беленов, Бауэр, Йокич, Журавлев, Плиев, Иванов, Мрзляк (Голубев, 80), Камилов (Фищенко, 62), Касинтура (Никитин, 73), Кротов (Жамалетдинов, 62), Агаларов (Саплинов, 73).
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