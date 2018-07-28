"Спартак" минимально обыгрывает "Оренбург" и добывает свою первую победу в новом сезоне РПЛ

Проливной дождь, который начался сразу после стартового свистка, как бы обозначил все то, что мы будем наблюдать в течении следующих 45 минут. После первого матча РПЛ, в котором "Урал" достаточно неожиданно проиграл "Анжи", встреча "Спартака" и "Оренбурга" представлялась особо интересно. Ну а что, вдруг и здесь явный аутсайдер отберет очки у фаворита. Тем более, что "народная команда" вышла на поле в немного обновленной формации. Наибольший интерес вызывал недавно подписанный центральный защитник Самуэль Жиго, который в первой же встречи удостоился места в стартовом составе рядом с Бокетти.

Что интересно, именно новичок спартаковцев стал настоящим кошмаром для обороны и, особенно, вратаря "Оренбурга". Матч начался с неспешных атак подопечных Массимо Карреры. Они решили не затягивать и прижать аутсайдера еще в самом начале матча. Вялость, которая часто присутствует у команд в начале сезона, давала о себе знать, однако, к счастью для спартаковцев, им даже не пришлось атаковать. "Газовики" утратили концентрацию и привезли 200% момент на свои ворота. Сначала Комбаров потревожил Фролова дальним ударом, который был успешно отбит, но уже вторая волна атаки принесла плоды. Вратарь "Оренбурга" не смог зафиксировать мяч в руках во время верховой борьбы и выпустил его прямо на ногу Жиго, который был готов к такому подарку и с нескольких метров расстрелял сетку ворот – 1:0.

Следующий удар в створ пришел аж на 30 минуте. Денис Глушаков прорвался по центру, дошел до штрафной, вышел на ударную позицию и пульнул в нижний угол. Мяч летел в створ ворот, но попал в Андреева и не дошел до вратаря. Подбор выиграл Зобнин, но его ответный удар был послан мимо.

Что касается "Оренбурга", то его игра в атаке была очень инертная, если не сказать больше. За весь первый тайм команда Федотова нанесла всего один удар по воротам, который даже не полетел в рамку. "Спартак" только радовался такому развитию событий, потому почти все время после забитого гола игра шла предпочтительно в центра поля или на подступах к воротам "газовиков". Да, это первый матч сезона, однако ситуация явно уходила из-под контроля "Оренбурга". Такое попустительство чуть было не завершилось вторым голом, однако Промес после скидки Зе Луиша не смог забить ударом в нижний угол – Фролов среагировал.

Второй тайм начался с неплохой попытки "красно-белых" во второй раз пробить вратаря "Оренбурга". Зобнин получил передачу от партнера, получил пространство для маневра и метров с 28, словно с пистолета, выстрели по воротам Фролова. Голкипер отразил мяч в сторону, однако со второй попытки сумел зафиксировать мяч в руках.

"Газовики" попытались немного взбодрится и после момента Зобнина даже забрали себе мяч на несколько минут. Такое упорство было вознаграждено опасным моментов. Козлов оказался в хорошей позиции, однако, после навеса с фланга, пробил головой прямо в руки Максименко.

Но такая активность стала лишь временным явлением. После 50 минуты подопечные Массимо Карреры снова забрали себе мяч и начали методично создавать полумоменты, напрочь отрезая футболистов "Оренбурга" от игры. На 59 минуте спартаковцы разыграли очень хорошую комбинацию возле чужих ворот, завершающий удар в которой представилось нанести Глушакову. К несчастью полузащитника, мяч не лег на ногу и пролетел значительно дальше, чем располагается рамка ворот. А на 73 минуте с дальней дистанции опасно бил Ташаев, но мяч прошел в метре от дальней штанги.

После этого три момента имел Зе Луиш. На 77 минуте нападающий не сумел обыграть голкипера, оказавшись прямо перед ним после хорошей передачи Зобнина. Через семь минут форвард "Спартака" выиграл забег у защитника и мог выходить один на один с вратарем, однако Фролов выскочил за пределы штрафной и успел выбить мяч из-под ног Луиша. Наконец, еще через два полных оборота секундной стрелки кабовердиец ворвался во вратарскую площадь и головой замыкал прострел Промеса с фланга – голкипер "Оренбурга" Фролов опять на высоте!

На этом матч и закончился. Парни Карреры заработали свои первые три очка в новом сезоне и сделали хороший дебют на длинном пути за титул. А вот "Оренбург" сыграл совершенно бездарно и уже сейчас создается ощущение, что эта команда вряд ли будет бороться за что-то, кроме выживания!

"Спартак" Москва – "Оренбург" – 1:0

Голы: Жиго, 4 – 1:0

"Спартак": Максименко – Ещенко, Жиго, Бокетти, Комбаров – Фернандо, Зобнин, Глушаков (Попов, 81) – Ломовицкий (Ташаев, 71), Промес (Тимофеев, 90+1), Зе Луиш.

"Оренбург": Фролов – Сутормин, Андреев, Бегич, Ойеволе, Терехов – Чиркин (Маляров, 61), Афонин – Чуканов (Кулешев, 57), Попович, Козлов.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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