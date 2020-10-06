"Спартак" могут наказать за количество болельщиков на матче с "Зенитом"

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"Спартак" могут наказать за количество болельщиков на матче с "Зенитом"

Московскому "Спартаку" грозят штрафные санкции по итогам матча 10-го тура РПЛ против "Зенита" (1:1).

Как сообщает "Чемпионат", РФС подозревает "красно-белых" в нарушении дисциплинарного регламента, а именно санитарных норм.

К "Спартаку возникли претензии из-за большого количества болельщиков на трибунах в период пандемии.

По официальным данным, дерби двух столиц посетили 17 150 зрителей, однако многие уверены, что эта цифра не соответствует действительности, и фанатов на стадионе было гораздо больше.

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