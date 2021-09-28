"Спартак" могут наказать за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Федуна

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"Спартак" могут наказать за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Федуна

Фото твиттер "Фратрии"

Поведение болельщиков московского "Спартака" будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.

Претензии к фанатам "красно-белых" возникли по итогам матча 9-го тура РПЛ против "Уфы" (2:0).

"Мы получили рапорт по итогам матча "Спартака" и "Уфы". В нём есть только информация о нецензурных скандированиях болельщиков домашней команды. Этот эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС в четверг", - сказал глава комитета Артур Григорьянц.

Напомним, что фанаты "Спартака" допускали нецензурные кричалки в адрес руководства клуба, в частности, владельца Леонида Федуна.

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Комментарии

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hgjg88

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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