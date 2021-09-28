"Спартак" могут наказать за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Федуна

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Поведение болельщиков московского "Спартака" будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.

Претензии к фанатам "красно-белых" возникли по итогам матча 9-го тура РПЛ против "Уфы" (2:0).

"Мы получили рапорт по итогам матча "Спартака" и "Уфы". В нём есть только информация о нецензурных скандированиях болельщиков домашней команды. Этот эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС в четверг", - сказал глава комитета Артур Григорьянц.

Напомним, что фанаты "Спартака" допускали нецензурные кричалки в адрес руководства клуба, в частности, владельца Леонида Федуна.

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