"Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик - 5:2 (обзор)

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"Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик - 5:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Кубка России между московским "Спартаком" и "Спартаком" из Нальчика (5:2).

Видео: "Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик.

Не пропустите: Сенсации не произошло: московский "Спартак" вышел в четвертьфинал Кубка России. | http://soccernews.ru

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5 Краснодар 14 21
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7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
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16 СКА Хабаровск 14 12
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