"Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик - 5:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Кубка России между московским "Спартаком" и "Спартаком" из Нальчика (5:2).

Видео: "Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик.

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