"Спартак" может избавиться от Хендрикса зимой
Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен
Голландский полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс может покинуть московский клуб, сообщает Sport24.
По сведениям источника, "красно-белые" планируют расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартак" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с российским клубом действует до лета 2024 года.
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