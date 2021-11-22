"Спартак" может избавиться от Хендрикса зимой

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"Спартак" может избавиться от Хендрикса зимой

Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс может покинуть московский клуб, сообщает Sport24.

По сведениям источника, "красно-белые" планируют расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартак" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с российским клубом действует до лета 2024 года.

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