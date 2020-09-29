"Спартак" может изменить эмблему в 2022 году

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"Спартак" может изменить эмблему в 2022 году

Руководство московского "Спартака" рассматривает вариант с возвращением старой эмблемы, утверждает "Чемпионат".

Имеется в виду логотип без футбольного мяча внутри буквы "С". Такие использовалась в разных вариациях с 1935 по 1997 год.

Ожидается, что изменения в эмблеме "красно-белых" могут произойти в 2022 году, когда у клуба будет 100-летний юбилей.

В этом сезоне "Спартак" ведёт борьбу за чемпионство, деля лидерство в РПЛ с "Зенитом" по итогам 9 туров.

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