"Спартак" может купить двух защитников "Уфы"

Новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заинтересован в приглашении в московский клуб двух защитников "Уфы" - румына Йонуца Неделчару и грузина Джемала Табидзе, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, "красно-белые" могут приобрести футболистов вне зависимости от того, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Неделчару интересуется "Рома", но трансфер так и не состоялся.

В нынешнем сезоне 24-летний Неделчару провел за "Уфу" 21 матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с башкирским клубом действует до лета 2021 года. 24-летний Табидзе провел 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с "Уфой" действует до лета 2022 года.

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