"Спартак" может купить двух защитников "Уфы"

Теги спартак москвауфашамиль газизовйонуц неделчаруджемал табидзе

"Спартак" может купить двух защитников "Уфы"

Новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заинтересован в приглашении в московский клуб двух защитников "Уфы" - румына Йонуца Неделчару и грузина Джемала Табидзе, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, "красно-белые" могут приобрести футболистов вне зависимости от того, кто будет тренировать команду в следующем сезоне. 

Ранее сообщалось, что Неделчару интересуется "Рома", но трансфер так и не состоялся.

В нынешнем сезоне 24-летний Неделчару провел за "Уфу" 21 матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с башкирским клубом действует до лета 2021 года. 24-летний Табидзе провел 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с "Уфой" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Ловчев - об игроках "Спартака": "Это не уровень для соперничества с "Зенитом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" теряет Гризманна

"Барселона" теряет Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов