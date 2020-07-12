"Спартак" может купить двух защитников "Уфы"
Новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заинтересован в приглашении в московский клуб двух защитников "Уфы" - румына Йонуца Неделчару и грузина Джемала Табидзе, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям издания, "красно-белые" могут приобрести футболистов вне зависимости от того, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что Неделчару интересуется "Рома", но трансфер так и не состоялся.
В нынешнем сезоне 24-летний Неделчару провел за "Уфу" 21 матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с башкирским клубом действует до лета 2021 года. 24-летний Табидзе провел 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с "Уфой" действует до лета 2022 года.
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