"Спартак" может купить греческого форварда из Бундеслиги

Теги спартак москваштутгарттрансферыанастасиос донис

"Спартак" может купить греческого форварда из Бундеслиги

"Спартак" интересуется нападающим "Штутгарта" и сборной Греции Анастасиосом Донисом, сообщает Fussballtransfers.com.

По сведениям издания, московский клуб в данный момент ведет переговоры о переходе футболиста в летнее трансферное окно.

22-летний Донис - воспитанник "Ювентуса", но за основную команду туринского клуба он не провел ни одного матча. В 2017 году форвард перешел в "Штутгарт" за четыре миллиона евро. Всего в составе немецкого клуба он сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Сыграл девять матчей за сборную Греции и забил один гол.

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