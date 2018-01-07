"Спартак" может купить Смолова в случае ухода Зе Луиша

"Спартак" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Федору Смолову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "красно-белые" могут подписать форварда в январе, если клуб покинет Зе Луиш, которого может приобрести "Брайтон" за 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте 27-летнего Смолова составляет 30 миллионов евро. Им также интересуются "Зенит", "Вест Хэм", "Реал" и "Бешикташ".

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