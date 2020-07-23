"Спартак" может купить талантливого хавбека "Рубина"
Известный комментатор Константин Генич сообщил, что московский "Спартак" проявляет интерес к грузинскому полузащитнику казанского "Рубина" Хвиче Кварацхелии.
"Я хоть и не инсайдер, но достаточно надежный источник говорит, что Джикия вчера "обрабатывал" Хвичу по поводу перехода в "Спартак". Тот, разумеется, отправил к руководству, но вроде как сам не против", - написал Генич на своей странице в Twitter.
19-летний Кварацхелия является воспитанником тбилисского "Динамо". В нынешнем сезоне хавбек провел за "Рубин" 28 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он играл за "Рустави" и "Локомотив".
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