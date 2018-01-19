"Спартак" может купить защитника "Арсенала" Беляева

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"Спартак" может купить защитника "Арсенала" Беляева

"Спартак" проявляет интерес к защитнику тульского "Арсенала" Максиму Беляеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Красно-белые" рассматривают кандидатуру игрока в качестве замены Георгия Джикии, который из-за травмы колена выбыл из строя на длительный срок. Также им интересуется "Зенит".

В этом сезоне 26-летний Беляев провел за "Арсенал" 18 матчей и забил 1 гол.

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