"Спартак" может лишиться чемпионского титула из-за договорных матчей
Чемпион Словакии "Спартак" из Трнавы может лишиться титула из-за договорных матчей.
Полиция в настоящее время проводит расследование этого дела. Клуб, в свою очередь, все обвинения отрицает.
Стоит отметить, что "Спартак" выиграл чемпионат в этом году. Это произошло впервые за 45 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Жилина
|30
|73
|2
|Слован Братислава
|30
|57
|3
|Ружомберок
|30
|52
|4
|Тренчин
|30
|47
|5
|Подбрезова
|30
|45
|6
|Спартак Трнава
|30
|43
|7
|ДАК
|30
|42
|8
|Земплин Михаловце
|30
|29
|9
|Сеница
|30
|28
|10
|Злате Моравце
|30
|22
|11
|Татран Прешов
|30
|19
|12
|Спартак Миява
|0
|0