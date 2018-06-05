"Спартак" может лишиться чемпионского титула из-за договорных матчей

Теги спартак трнава

"Спартак" может лишиться чемпионского титула из-за договорных матчей

Чемпион Словакии "Спартак" из Трнавы может лишиться титула из-за договорных матчей.

Полиция в настоящее время проводит расследование этого дела. Клуб, в свою очередь, все обвинения отрицает.

Стоит отметить, что "Спартак" выиграл чемпионат в этом году. Это произошло впервые за 45 лет.

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