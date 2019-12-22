"Спартак" может не отпустить Аиртона в сборную Бразилии

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"Спартак" может не отпустить Аиртона в сборную Бразилии
"Спартак" может не отпустить защитника Аиртона в олимпийскую сборную Бразилии, которая с 18 января по 9 февраля примет участие в предолимпийском турнире, сообщают российские СМИ.

По данным источника, московский клуб имеет право не отпускать футболиста, так как данный турнир пройдет не в официальные даты ФИФА. К тому же, с 13 по 24 января "красно-белые" проведут первый подготовительный сбор ко второй части сезона.

Олимпийская сборная Бразилии на турнире в Колумбии сыграет в одной группе с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. Сбор команды начнется 3 января.

В нынешнем сезоне 22-летний Аиртон провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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