"Спартак" может переманить 19-летнего игрока "Локомотива"
Фото: РИА Новости
Хавбек "Локомотива" Максим Мухин может продолжить карьеру в "Спартаке".
Как сообщает Metaratings, представители игрока отклонили предложение "Локомотива" о новом контракте, которое предусматривало увеличение зарплаты до 1 миллиона рублей в месяц.
Отмечается, что агенты Мухина рассчитывают заработать на переходе Мухина в "Спартак". Клаусула футболиста составляет 15 миллионов рублей.
В этом сезоне Мухин провел за "Локомотив" 8 игр, но результативными действиями не отличился.
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