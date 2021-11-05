"Спартак" может подать в суд на экс-президента "Локомотива" Смородскую
Фото твиттер "Советский спорт"
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская обвинила "Спартак" в расизме.
"После матча с "Лестером" "Спартак" можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. Это движение в широком смысле объясняет, что жизнь каждого человека важна в равной степени. В этом абсолютно нет ничего зазорного, но мы как всегда имеем особое мнение.
В российском футболе растёт поколение скрытых расистов, это факт. Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается. Да, Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа. Я не представляю себе, что в России появится и будет поддерживаться это движение - у нас подавлено любое инакомыслие, в том числе несогласие с остальными", - сказала Смородская.
В "Спартаке" остались недовольны словами экс-президента "Локо" и пригрозили ей судом.
"Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьёзное обвинение, за которое придётся отвечать в рамках закона", - заявил глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.
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