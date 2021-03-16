"Спартак" может подписать американского форварда, который весит 100 кг

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"Спартак" может подписать американского форварда, который весит 100 кг

Московский "Спартак" проявляет интерес к нападающему "Орландо Сити" Дэрилу Дайку, сообщает MLS Transfers.

По сведениям источника, российский рассматривает вариант с приобретением форварда в летнее трансферное окно. Дайк весит 100 килограммов при росте 188 сантиметров и является родственником бывшего нападающего "красно-белых" Эммануэля Эменике. Также игроком интересуются "Брюгге" и английские клубы.

В нынешнем сезоне 20-летний Дайк выступает за "Барнсли" на правах аренды, провел за клуб 10 матчей и забил три гола. 

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