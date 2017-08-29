"Спартак" может подписать Эль-Гази
"Спартак" хочет купить голландского полузащитника "Лилля" Анвара Эль-Гази, сообщает TMW.
По сведениям издания, российский клуб уже согласовал трансфер футболиста и он может быть оформлен в ближайшее время. Также хавбеком интересуется "Милан".
22-летний Эль-Гази выступает за "Лилль" с 2016 года, провел за клуб 17 матчей и забил 3 гола.
Не пропустите: Дюбо: "Спорт Ресифи" продолжает переговоры со "Спартаком" по трансферу Эвертона Фелипе". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Профессор Фробозе: "Татуировки снижают производительность футболистов на 3-5 процентов"
-
"Интер" включился в борьбу за Ориги
-
"Спартак" вернулся к кандидатуре Луана
-
"Марсель" объявил о переходе Абденнура
-
Черчесов: "Нет желания кому-то звонить и просить принять гражданство, чтобы сыграть за сборную России"
-
Давинсон Санчес: "Я выбрал "Тоттенхэм", а не "Барселону" ради футбола"
-
"Арсенал" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Санчеса за 56 миллионов евро
-
ЦСКА не сумел приобрести хавбека "Гента" Эсити
-
"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро
-
Отец Рейны: "Мой сын останется в "Наполи"
-
"Монако" объявил о переходе Бальде Кейта
-
Руководство "Манчестер Юнайтед" отказывает Моуринью в трансфере Махреза
-
Марлон перешел из "Барселоны" в "Ниццу"
-
"Бенфика" согласовала аренду защитника "Барселоны" Дугласа
-
Ванда Икарди: "Благодаря мне цена Мауро выросла до 250 миллионов евро"
-
"Кристал Пэлас" не может договориться с "Ливерпулем" по трансферу Сако
-
"Борнмут" продлил контракт с нападающим Кингом
-
Итоги 2 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
"Наполи" продолжает переговоры по Денису Суаресу
-
"Челси" готов заплатить 17 миллионов евро за Льоренте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5