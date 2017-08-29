"Спартак" может подписать Эль-Гази

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"Спартак" может подписать Эль-Гази

"Спартак" хочет купить голландского полузащитника "Лилля" Анвара Эль-Гази, сообщает TMW.

По сведениям издания, российский клуб уже согласовал трансфер футболиста и он может быть оформлен в ближайшее время. Также хавбеком интересуется "Милан".

22-летний Эль-Гази выступает за "Лилль" с 2016 года, провел за клуб 17 матчей и забил 3 гола.

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