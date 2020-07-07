"Спартак" может подписать Фомина в случае прихода в клуб Газизова

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"Спартак" может подписать Фомина в случае прихода в клуб Газизова

Хавбек "Уфы" Даниил Фомин может стать игроком "Спартака".

Как сообщает "Чемпионат", московский клуб может подписать 23-летнего игрока, если Шамиль Газизов займет пост генерального директора. В настоящее время Газизов занимает аналогичную должность в "Уфе".

Напомним, что ранее "Спартак" уволил гендира клуба Томаса Цорна.

В этом сезоне Фомин провел 27 игр, в которых отметился 4 голами и одним ассистом.

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