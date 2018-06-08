"Спартак" может подписать игрока "Фиорентины"

Полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель может стать игроком "Спартака".

По данным сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, московский клуб предложил 29-летнему хорвату контракт.

На трансфере настаивает главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. В конце июня Бадель получит статус свободного агента.

В прошедшем сезоне Бадель сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забив два гола и сделав одну голевую передачу.

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