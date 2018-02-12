"Спартак" может подписать одного из бывших лидеров донецкого "Шахтера"

Московский "Спартак" может подписать полузащитника китайского "Цзянсу Сунин" Алекса Тейшейру, информирует СЭ.

По сведениям издания, "красно-белые" получили предложение о подписании 28-летнего хавбека, сделавшего себе имя в донецком "Шахтере". На данный момент чемпион России пока не озвучил свой ответ в данном вопросе.

Контракт Тейшейры с "Цзянсу Сунин" действует до лета 2019-го года.

В прошлом сезоне за свой клуб бразилец забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 28 матчах.

Напомним, Канчельскис считает, что "Спартак" может обыграть "Атлетик" в первом матче 1/16 финала ЛЕ. | soccernews.ru