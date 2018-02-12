"Спартак" может подписать одного из бывших лидеров донецкого "Шахтера"

Теги спартак москваалекс тейшейрацзянсу сунин

"Спартак" может подписать одного из бывших лидеров донецкого "Шахтера"Московский "Спартак" может подписать полузащитника китайского "Цзянсу Сунин" Алекса Тейшейру, информирует СЭ.

По сведениям издания, "красно-белые" получили предложение о подписании 28-летнего хавбека, сделавшего себе имя в донецком "Шахтере". На данный момент чемпион России пока не озвучил свой ответ в данном вопросе.

Контракт Тейшейры с "Цзянсу Сунин" действует до лета 2019-го года.

В прошлом сезоне за свой клуб бразилец забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 28 матчах.

Напомним, Канчельскис считает, что "Спартак" может обыграть "Атлетик" в первом матче 1/16 финала ЛЕ. | soccernews.ru

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