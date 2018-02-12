"Спартак" может подписать одного из бывших лидеров донецкого "Шахтера"
Московский "Спартак" может подписать полузащитника китайского "Цзянсу Сунин" Алекса Тейшейру, информирует СЭ.
По сведениям издания, "красно-белые" получили предложение о подписании 28-летнего хавбека, сделавшего себе имя в донецком "Шахтере". На данный момент чемпион России пока не озвучил свой ответ в данном вопросе.
Контракт Тейшейры с "Цзянсу Сунин" действует до лета 2019-го года.
В прошлом сезоне за свой клуб бразилец забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 28 матчах.
Напомним, Канчельскис считает, что "Спартак" может обыграть "Атлетик" в первом матче 1/16 финала ЛЕ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30