"Спартак" может подписать российского вратаря



Вратарь "Рубина" Тимур Акмурзин близок к переходу в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По данным источника, в данный момент голкипер находится на просмотре в московском клубе. Акмурзин является клиентом агентства, которое возглавляет генеральный директор "Спартака" Томас Цорн. Таким образом, трансфер игрока, скорее всего, состоится. Контракт Акмурзина с "Рубином" истекает в конце июня, поэтому он достанется "красно-белым" бесплатно.

21-летний Акмурзин является воспитанником "Рубина", но за основной состав казанского клуба не провел ни одного матча. В минувшем сезоне он сыграл 12 матчей за молодежный состав "Уфы", а также шесть поединков за "молодежку" "Рубина". Ориентировочная стоимость вратаря составляет 200 тысяч евро.

Не пропустите: Итальянский вратарь объявил о переходе в "Спартак". | http://soccernews.ru