"Спартак" может подписать возрастного вратаря

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"Спартак" может подписать возрастного вратаря

"Спартак" летом может подписать нового голкипера.

Как сообщают российские СМИ, в сферу интересов московского клуба попал вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков, с которым может быть заключен контакт до лета 2019 года.

Напомним, что голкипер "Спартака" Александр Селихов недавно перенес операцию на ахилловом сухожилии.

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