"Спартак" может подписать защитника "Лацио"
Московский "Спартак" может подписать защитника римского "Лацио" Маурисио, который уже выступал за "красно-белых" на правах аренды в сезоне 2015/2016.
Как информирует ANSA, чемпион России заинтересован в том, чтобы снова заполучить 29-летнего бека "орлов" в свои ряды.
В нынешнем сезоне Маурисио провел на поле лишь 4 минуты в составе "Лацио".
Напомним, Булатов оценил шансы "Локомотива" и "Спартака" на чемпионство. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1