"Спартак" может подписать защитника "Лацио"

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"Спартак" может подписать защитника "Лацио"Московский "Спартак" может подписать защитника римского "Лацио" Маурисио, который уже выступал за "красно-белых" на правах аренды в сезоне 2015/2016.

Как информирует ANSA, чемпион России заинтересован в том, чтобы снова заполучить 29-летнего бека "орлов" в свои ряды.

В нынешнем сезоне Маурисио провел на поле лишь 4 минуты в составе "Лацио".

Напомним, Булатов оценил шансы "Локомотива" и "Спартака" на чемпионство. | soccernews.ru

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