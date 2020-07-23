"Спартак" может подписать защитника "Зенита"

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"Спартак" может подписать защитника "Зенита"

Александр Маньяков, агент защитника петербургского "Зенита" Игоря Смольникова, предложил услуги своего клиента "Спартаку", сообщает Telegram-канал Sport_Inside.

По данным источника, футболист хочет получать зарплату в размере 1,2 миллиона евро в год и подписать двухлетнее соглашение. Кроме того, Смольников требует подписной бонус в размере двух миллионов евро.

Напомним, что контракт Смольникова с "Зенитом" истекает в конце июля, поэтому он может перейти в новый клуб бесплатно.

31-летний Смольников в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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