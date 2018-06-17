"Спартак" может потерять ключевого хавбека

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"Спартак" может потерять ключевого хавбека

Московский "Спартак" этим летом может потерять полузащитника Фернандо, сообщают российские СМИ.

Главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера недоволен игрой 26-летнего бразильца в последнее время, поэтому не исключает его уход в текущее трансферное окно.

Интерес к Фернандо проявляют английские, испанские и итальянские клубы.

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