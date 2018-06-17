"Спартак" может потерять ключевого хавбека
Московский "Спартак" этим летом может потерять полузащитника Фернандо, сообщают российские СМИ.
Главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера недоволен игрой 26-летнего бразильца в последнее время, поэтому не исключает его уход в текущее трансферное окно.
Интерес к Фернандо проявляют английские, испанские и итальянские клубы.
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|Команда
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|Спартак Москва
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|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13