"Спартак" может потерять Соболева на длительный срок
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев постоянно испытывает проблемы с коленом, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По данным источника, блокада коленного сустава происходит с форвардом неоднократно в последнее время. Травму он получил в бытовой ситуации, неудачно встав со стула. Медицинский штаб "Спартака" рассматривает возможность проведения операции. Если оперативное вмешательство будет проведено, но Соболев пропустит несколько месяцев.
В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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