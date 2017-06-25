"Спартак" может потерять своего форварда

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано может вернуться в Бразилию, информирует Mercado da Bola.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 30-летнего нападающего проявляет "Палмейрас". Однако препятствием на пути возвращения бразильца на родину может стать непосильная для "зелено-белых" зарплата футболиста.

Напомним, Адриано присоединился к "Спартаку" зимой текущего года, за это время он успел забить 2 гола и сделать 1 результативную передачу в 15 матчах за "красно-белых".

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