"Спартак" может пригласить бывшего тренера сборной Испании

Московский "Спартак" интересуется испанским тренером Робертом Морено, сообщает Sport24.

По сведениям издания, российский клуб может пригласить Морено в качестве замены нынешнему наставнику Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт, истекающий летом 2021 года.

43-летний Морено в данный момент является безработным. Ранее он тренировал сборную Испании, которую вывел в финальную стадию чемпионата Европы-2020, а также "Монако".

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