"Спартак" может пригласить бывшего тренера сборной Испании

Теги спартак москвароберт морено

"Спартак" может пригласить бывшего тренера сборной Испании

Московский "Спартак" интересуется испанским тренером Робертом Морено, сообщает Sport24.

По сведениям издания, российский клуб может пригласить Морено в качестве замены нынешнему наставнику Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт, истекающий летом 2021 года.

43-летний Морено в данный момент является безработным. Ранее он тренировал сборную Испании, которую вывел в финальную стадию чемпионата Европы-2020, а также "Монако".

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