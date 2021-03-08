"Спартак" может пригласить Лучано Спаллетти
Московский "Спартак" проявляет интерес к итальянскому тренеру Лучано Спаллетти, сообщает Affaritaliani.
По сведениям издания, руководство российского клуба рассматривает кандидатуру Спаллетти в качестве замены нынешнему наставнику Доменико Тедеско, который покинет команду летом.
61-летний Спаллетти до лета 2021 года связан контрактом с "Интером", но затем сможет возглавить новый клуб. Интерес к тренеру проявляют "Наполи" и "Фиорентина".
Напомним, что Спаллетти ранее уже работал в России с петербургским "Зенитом".
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