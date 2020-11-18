"Спартак" может продать Крала в АПЛ за 35 миллионов евро
Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Irish Mirror.
По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют несколько английских клубов. Сумма трансфера может составить около 35 миллионов евро. Претенденты на игрока хотят купить его зимой, так как опасаются, что хавбек может еще больше подорожать после Евро-2020, который пройдет летом 2021 года.
22-летний Крал выступает за "Спартак" с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за московский клуб 15 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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