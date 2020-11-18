"Спартак" может продать Крала в АПЛ за 35 миллионов евро

2 Теги спартак москваалекс кралтрансферы

"Спартак" может продать Крала в АПЛ за 35 миллионов евро

Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Irish Mirror.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют несколько английских клубов. Сумма трансфера может составить около 35 миллионов евро. Претенденты на игрока хотят купить его зимой, так как опасаются, что хавбек может еще больше подорожать после Евро-2020, который пройдет летом 2021 года.

22-летний Крал выступает за "Спартак" с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за московский клуб 15 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Червиченко рассказал про оргии африканских легионеров "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Боже,что он такого делает на поле за 35 млн.евро?

Ответить
jugulator
Пьянь

Да это цена какого-нибудь Одриосолы в докоронавирусную эпоху.

Ответить

главное

Червиченко высказался о возможном возвращении в "Спартак"

Червиченко высказался о возможном возвращении в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов