"Спартак" может продать Промеса

Московский "Спартак" может продать своего вингера Квинси Промеса в английский "Саутгемптон", информирует France Football.

По сведениям издания, заменить голландца в стане "красно-белых" должен будет полузащитник бельгийского "Андерлехта" Софиан Ханни, которому чемпион России уже сделал предложение о переходе. Ожидается, что в скором времени "Спартак" сделает конкретное предложение и самим "пурпурно-белым" по их игроку.

Напомним, ранее появилась информация, что Ханни уже отказался от возможного перехода в "Спартак". | soccernews.ru