"Спартак" может продать Промеса
Московский "Спартак" может продать своего вингера Квинси Промеса в английский "Саутгемптон", информирует France Football.
По сведениям издания, заменить голландца в стане "красно-белых" должен будет полузащитник бельгийского "Андерлехта" Софиан Ханни, которому чемпион России уже сделал предложение о переходе. Ожидается, что в скором времени "Спартак" сделает конкретное предложение и самим "пурпурно-белым" по их игроку.
Напомним, ранее появилась информация, что Ханни уже отказался от возможного перехода в "Спартак". | soccernews.ru
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|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
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|Бернли
|24
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|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
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|Борнмут
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|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
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|24
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