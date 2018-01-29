"Спартак" может продать Промеса

Теги квинси промесспартак москвасаутгемптонсофиан ханниандерлехт

"Спартак" может продать ПромесаМосковский "Спартак" может продать своего вингера Квинси Промеса в английский "Саутгемптон", информирует France Football.

По сведениям издания, заменить голландца в стане "красно-белых" должен будет полузащитник бельгийского "Андерлехта" Софиан Ханни, которому чемпион России уже сделал предложение о переходе. Ожидается, что в скором времени "Спартак" сделает конкретное предложение и самим "пурпурно-белым" по их игроку.

Напомним, ранее появилась информация, что Ханни уже отказался от возможного перехода в "Спартак". | soccernews.ru

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