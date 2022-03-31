"Спартак" может продлить Бакаева, но Зарема выступает против
Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Московский "Спартак" возобновил переговоры о продлении контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, на сохранении игрока в команде настаивает главный тренер "красно-белых" Паоло Ваноли. Впрочем, против продления игрока выступают Зарема Салихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна, а также спортивный директор Лука Каттани.
В нынешнем сезоне 25-летний Бакаев провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Айртон ушел из "Спартака" во "Фламенго". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Роналдиньо сделал прогноз, где будет играть Мбаппе
-
Зарема ярко отреагировала на уход Аиртона из "Спартака"
-
"Лион" подписал одного из лидеров "Шахтера"
-
"Спартак" может продлить Бакаева, но Зарема выступает против
-
Бускетс высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"
-
Бускетс анонсировал карьеру тренера
-
"Бетис" заинтересован в форварде "Анжера". У "Боруссии" за него требовали 40 миллионов
-
Стало известно, сколько заработает ФИФА на чемпионате мира в Катаре
-
Официально: "Фламенго" арендовал Аиртона у "Спартака"
-
"Манчестер Сити" уверен в трансфере Холанда из-за Гвардиолы
-
Тьяго Алькантара поделился ожиданиями от напряженного апреля
-
"Барселоны" во вторник провела встречу с агентом Дембеле
-
Роналдиньо прокомментировал свист фанатов ПСЖ в адрес Месси
-
"Милан" может подписать Бэйла
-
"Барселона" встретилась с агентами Рюдигера
-
Винисиус Тобиас из "Шахтера" будет играть в "Реале"
-
Инфантино сказал, что ФИФА не предлагала ЧМ каждые два года
-
Гендиректор "Зенита" рассказал о состоянии Тимощука после ДТП
-
Русский язык стал одним из шести официальных в ФИФА
-
Тренер сборной Украины: "Я против того, чтобы нам дарили путёвку на ЧМ-2022"