"Спартак" может продлить Бакаева, но Зарема выступает против

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"Спартак" может продлить Бакаева, но Зарема выступает против

Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен

Московский "Спартак" возобновил переговоры о продлении контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, на сохранении игрока в команде настаивает главный тренер "красно-белых" Паоло Ваноли. Впрочем, против продления игрока выступают Зарема Салихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна, а также спортивный директор Лука Каттани.

В нынешнем сезоне 25-летний Бакаев провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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