"Спартак" может расстаться с Каррерой или капитаном команды

В "Спартаке" произошел конфликт между игроками и тренером, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в летнее трансферное окно клуб покинут либо главный тренер Массимо Каррера, либо капитан команды Денис Глушаков.

После неудачного полуфинального матча Кубка России с "Тосно", в котором Глушаков не забил послематчевый пенальти, у него возникла конфликтная ситуация с тренером и партнерами по команде. В итоге в следующем матче против "Ахмата" (1:3) он не вышел на поле.

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