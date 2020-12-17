"Спартак" может разорвать контракт с Тедеско

Руководство московского "Спартака" намерено досрочно расторгнуть контракт с главным тренером команды Доменико Тедеско, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, в ближайшее время совет директоров московского клуба рассмотрит вариант о прекращении сотрудничества с тренером. Дело в том, что Тедеско отказался продлевать контракт, который истекает летом 2021 года. Таким образом, "Спартаку" нужно искать нового тренера.

После 19 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание "красно-белых" от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков.

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