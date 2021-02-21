"Спартак" может снизить для "Уфы" сумму выкупа Урунова, но при одном условии

Московский "Спартак" при одном условии может снизить для "Уфы" сумму выкупа трансфера узбекистанского полузащитника Остона Урунова, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, "Уфа" арендовала футболиста с правом последующего выкупа за три миллиона евро. Сумма может быть снижена в два раза, если от своей доли в 1,5 миллиона евро откажется бывший генеральный директор "Уфы" и "Спартака" Шамиль Газизов.

В нынешнем сезоне 20-летний Урунов провел за "Спартак" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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