"Спартак" может уволить Доменико Тедеско

Руководство московского "Спартака" может уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера команды, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, владелец "красно-белых" Леонид Федун недоволен игрой московского клуба. Кроме того, в клубе разочарованы словами Тедеско после матча 1/2 финала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Тогда тренер сказал: "Это был матч учеников против учителей".

Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" по ходу сезона, сменив на посту главного тренера Олега Кононова. После 29 туров спартаковцы занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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