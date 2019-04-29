"Спартак" может уволить главу медицинского штаба
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов может покинуть клуб, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, руководство московского клуба недовольно работой специалиста, который неоднократно ставил неправильные диагнозы травмированным игрокам. Это приводило к выбору неверных методик лечения, которые оказывались неэффективными.
Последний таким случаем стала травма защитника Николая Рассказова, который пропустит остаток сезона из-за трещины в лодыжке.
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