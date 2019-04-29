"Спартак" может уволить главу медицинского штаба

1 Теги спартак москва

"Спартак" может уволить главу медицинского штаба

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов может покинуть клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, руководство московского клуба недовольно работой специалиста, который неоднократно ставил неправильные диагнозы травмированным игрокам. Это приводило к выбору неверных методик лечения, которые оказывались неэффективными.

Последний таким случаем стала травма защитника Николая Рассказова, который пропустит остаток сезона из-за трещины в лодыжке.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Этого негодяя не только уволить нужно, но и желательно привлечь по какой-нибудь статье. Только в этом сезоне - Жиго, Фернандо, Рассказов...

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