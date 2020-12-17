"Спартак" может уволить Тедеско уже зимой
Появилась информация о ситуации с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско.
Как сообщает "РБ-Спорт", "красно-белые" могут уволить немца еще до начала зимних сборов. Но только в том случае, если сумеет договориться с новым кандидатом на пост. Пока же "Спартак" ожидают нового тренера летом.
Однако, если 35-летний специалист найдет себе новый клуб раньше, то"Спартак" не станет его удерживать.
17 декабря тренер провел последнюю тренировку команды в этом году.
В сезоне 2020/2021 РПЛ "Спартак" занимает 3 строчку таблицы, набрав 35 очков.
Читайте по теме: Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком" | http://soccernews.ru
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