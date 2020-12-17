"Спартак" может уволить Тедеско уже зимой

Появилась информация о ситуации с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско.

Как сообщает "РБ-Спорт", "красно-белые" могут уволить немца еще до начала зимних сборов. Но только в том случае, если сумеет договориться с новым кандидатом на пост. Пока же "Спартак" ожидают нового тренера летом.

Однако, если 35-летний специалист найдет себе новый клуб раньше, то"Спартак" не станет его удерживать.