"Спартак" может уволить Тедеско уже зимой

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"Спартак" может уволить Тедеско уже зимойПоявилась информация о ситуации с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско.

Как сообщает "РБ-Спорт", "красно-белые" могут уволить немца еще до начала зимних сборов. Но только в том случае, если сумеет договориться с новым кандидатом на пост. Пока же "Спартак" ожидают нового тренера летом.

Однако, если 35-летний специалист найдет себе новый клуб раньше, то"Спартак" не станет его удерживать.

17 декабря тренер провел последнюю тренировку команды в этом году. 

В сезоне 2020/2021 РПЛ "Спартак" занимает 3 строчку таблицы, набрав 35 очков.

Читайте по теме: Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком" | http://soccernews.ru
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