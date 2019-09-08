"Спартак" может вновь надолго потерять Селихова

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"Спартак" может вновь надолго потерять Селихова

Вратарь "Спартака" Александр Селихов получил травму на тренировке, сообщает официальный сайт московского клуба.

У голкипера диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. В ближайшее время Селихов пройдет углубленное медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления игрока.

Напомним, что в мае 2018 года Селихов на тренировке порвал ахилл, в результате чего пропустил около восьми месяцев. В апреле 2019 года вратарь вновь получил довольно серьезную травму - перелом пальца.

В нынешнем сезоне 25-летний Селихов не провел ни одного матча.

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