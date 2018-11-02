"Спартак" может возглавить бывший помощник Моуринью

Московский "Спартак" определился с ещё одной кандидатурой на пост главного тренера команды, который остаётся вакантным после увольнения Массимо Карреры.

Как сообщает Calciomercato, очередным претендентом на кресло наставника "красно-белых" стал Айтор Каранка, который известен, как ассистент Жозе Моуринью, когда "Особенный" работал в мадридском "Реале".

Сейчас 45-летний Каранка возглавляет английский "Ноттингем Форест", а его контракт можно выкупить за пять миллионов евро.

Стоит отметить, что виды на испанского специалиста также имеет лиссабонский "Спортинг".

В шорт-лист "Спартака" помимо Каранки входят Олег Кононов, Валерий Карпин и Хулен Лопетеги.



Не пропустите: Глушаков прокомментировал возвращение в основу "Спартака". | http://soccernews.ru