"Спартак" может возглавить португалец

Фото: твиттер "Чемпионата"/Автор неизвестен

"Спартак" все еще ведет поиск главного тренера на следующий сезон из-за ухода Доменико Тедеско.

Как сообщает "Чемпионат", основным кандидатом на эту должность является экс-тренер "Бенфики" Руй Витория. Помимо "Бенфики" он также работал в "Пасуш де Феррейра" и других португальских клубах.

В конце декабря 2020-го года тренер покинул "Ан-Наср" из Саудовской Аравии.

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